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Польша возобновила авиасообщение с Украиной

1 июля авиакомпания Wizz Air выполнила рейсы в Краков, Варшаву и Вроцлав.

Польша возобновила авиасообщение с Украиной
Фото: avianews.com

Совет министров Польши принял решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров из ряда стран, в том числе из Украины, с 1 июля.

Соответствующее распоряжение опубликовано в официальной газете Совета министров Польши, передают "Українськi Новини".

Согласно ему, остается в силе запрет на авиаперевозки пассажиров из всех стран, кроме стран Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ - Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), а также с сегодняшнего дня из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республики Корея и Украины.

При этом остается запрет на обслуживание пассажиров из Швеции и Португалии.

Отмечается, что 1 июля авиакомпания Wizz Air  выполнила из международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского рейсы в Краков, Варшаву и Вроцлав и запланировала на 2 июля рейс в Варшаву.

Напомним, 16 июня, на границе с Польшей открыли для транспорта пункт пропуска "Шегини".

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