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В Ивано-Франковске произошла стрельба, ранен мужчина

Введен оперативный план "Сирена".

В Ивано-Франковске произошла стрельба, ранен мужчина
Фото: facebook.com/frankivsk.police

Вечером 30 июня в Ивано-Франковске произошла стрельба, в результате которой был ранеен 45-летний мужчина.

Для розыска злоумышленника введен оперативный план "Сирена", информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецькая, 192 неизвестный стрелял в мужчину, поступило по спецлинии 102 в 19:40.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Как предварительно установили правоохранители, огнестрельное ранение получил 45-летний-местный житель. пострадавший госпитализирован.

Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются.

В области введен оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника.

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