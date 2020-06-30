Будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки.

Движение городской электрички в Киеве полностью возобновят с 1 июля.

Об этом информирует пресс-служба Киевпастранса.

Согласно сообщению, курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:

в утренние часы пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница),

в вечернее время пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница),

в выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения.

"Будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что городская электричка возобновит работу с 1 июня. В Киевпастрансе перенесли дату, поскольку моторвагонное депо "Фастов-1" на время карантина приостанавливало работу и сотрудники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов.

С 8 июня движение городской электрички возобновили частично.

Напомним, городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпастранса" передали 10 электропоездов.

В 2019 году "Укрзализныця" предложила вернуть городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Компания планирует провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное пригородное ж/д сообщение киевского региона со столицей. Городская электричка должна стать его частью.