В киевских парках установили 19 "рамок-освежителей"

С наступлением жаркой погоды специалисты районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений установили рамки-освежители для комфортного посещения парков и скверов Киева.
Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
"На "охлаждение" за 6 часов расходуется 0,5 кубометров воды на одну рамку. Материалом для охладителей стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Надеемся, это поможет киевлянам и гостям столицы комфортно отдыхать, но, конечно, с соблюдением социальной дистанции и других правил личной защиты", - отметил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.
Рамки-освежители расположены по таким адресам:
Голосеевский район - парк "Голосеевский";
Дарницкий район - парк "Позняки", сквер имени Кошица;
Деснянский район - парки "Молодежный", "Деснянский", парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича;
Днепровский район - парк "Победа", спортивно-оздоровительный парк на ул. Шумского, парк "Аврора";
Оболонский район - сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко;
Печерский район - парк "Крещатый";
Подольской район - сквер на ул. Щекавицкой, сквер № 1 на Контрактовой площади;
Соломенский район - парк "Отрадный", сквер на проспекте Воздухофлотском, 41, парк имени Зерова;
Шевченковский район - парк имени Т.Шевченко, сквер имени Гончара, ул. Крещатик.
Напомним, что прошлый год стал самым жарким в истории Европы.