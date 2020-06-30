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В киевских парках установили 19 "рамок-освежителей"

За 6 часов расходуется 0,5 кубометров воды на одну рамку.

В киевских парках установили 19 "рамок-освежителей"
"Рамка-освежитель"
Фото: kiev.vgorode.ua

С наступлением жаркой погоды специалисты районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений установили рамки-освежители для комфортного посещения парков и скверов Киева.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"На "охлаждение" за 6 часов расходуется 0,5 кубометров воды на одну рамку. Материалом для охладителей стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Надеемся, это поможет киевлянам и гостям столицы комфортно отдыхать, но, конечно, с соблюдением социальной дистанции и других правил личной защиты", - отметил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Рамки-освежители расположены по таким адресам:

Голосеевский район - парк "Голосеевский";

Дарницкий район - парк "Позняки", сквер имени Кошица;

Деснянский район - парки "Молодежный", "Деснянский", парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича;

Днепровский район - парк "Победа", спортивно-оздоровительный парк на ул. Шумского, парк "Аврора";

Оболонский район - сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко;

Печерский район - парк "Крещатый";

Подольской район - сквер на ул. Щекавицкой, сквер № 1 на Контрактовой площади;

Соломенский район - парк "Отрадный", сквер на проспекте Воздухофлотском, 41, парк имени Зерова;

Шевченковский район - парк имени Т.Шевченко, сквер имени Гончара, ул. Крещатик.

Напомним, что прошлый год стал самым жарким в истории Европы.

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