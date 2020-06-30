В Донецке бывшего пленного Григория Синченко вновь захватили оккупанты

Это уже третий раз, когда боевики берут его в заложники.

Сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) оккупантов Григорий Синченко вновь попал в плен в Донецке. Об этом сообщила его мама, Татьяна Гулевская, передает "Радио Донбасс Реалии". Это уже третий раз, когда парень попал в плен.

"Григория схватили в понедельник, 29 июня. Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас содержат на территории местного ИВС, но точной информации о его местоположении нет", - сообщила она.

Она добавила, что неделю назад оккупанты задержали сестру Григория Ольгу. Ее допрашивали, пытаясь узнать информацию о брате.

"Мы переживали, что Григория могли даже убить. Но он чудом сбежал. Несколько раз звонил мне - просил помочь с возвращением на мирную часть страны. 30 июня ему должны были передать вещи, необходимые для возвращения, но сына накануне опять схватили. Мы боимся, что ему угрожает физическая расправа и очередные пытки", - заявила Гулевская.

Напомним, что первый раз Синченко попал в плен еще в 2016 году. Его освободили во время обмена в декабре 2017. Парень рассказал, что его жестоко пытали и били до потери сознания.

Во второй раз он попал в плен в октябре 2019. В мае пророссийские боевики сообщили, что ему удалось сбежать.