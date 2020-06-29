Оперный певец из Парижа погиб на Донбассе, защищая Украину, четыре года назад.

В понедельник, 29 июня, в центре Львова открыли мурал, на котором изображен погибший на Донбассе оперный певец Василий Слипак. Мурал нарисовали на стене дома по улице Дорошенко, 9.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

В церемонии принял участие мэр города Андрей Садовый. Выступая перед собравшимися, он сказал, что история жизни Василия Слипака достойна голливудского сюжета.

"Я думаю, что при нашей жизни кому-то в Голливуде захочется снять фильм о Слипаке. Потому что лучшего сюжета невозможно найти. Жил в Париже, ел круассаны, всё прекрасно - всё бросает и едет в Украину, берет оружие и защищает родную землю. На самом деле, это пример твердости, достоинства. Знаете, как струна, голым нервом ощущает несправедливость. Все ли наши артисты такие? Не все", - сказал Садовый.

Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской оперы, после начала российско-украинской войны вернулся на Родину и присоединился к "Правому сектору". Он погиб от пули снайпера 29 июня 2016 году в поселке Луганское Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году присвоил Слипаку звание Героя Украины, а в 2019 году президент Владимир Зеленский рассказал о Слипаке трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Василий Слипак похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.