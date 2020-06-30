Шторы день-ночь мини

Для того, чтобы визуально расширить пространство и освободить подоконник, можно поставить современные и компактные шторы день-ночь на створку окна. Для таких изделий используются те же ткани, что и для стандартных, но материала требуется гораздо меньше, что позволяет сэкономить.

Многофункциональность и удобство управления дает шторам день-ночь множество преимуществ. Установив такую конструкцию на створку окна, вы можете быть уверены в том, что она прослужит много лет.

Полотно день-ночь отличается от обычного тем, что оно состоит из чередующихся полос разных по плотности тканей. Благодаря этому, у вас есть возможность создать в комнате любую степень освещения. Подобную функцию выполняют и обычные жалюзи, но системы день ночь гораздо удобней и имеют более совершенный внешний вид.

Для того, чтобы полностью затемнить помещение, вам нужно передвинуть полотно так, чтобы плотные полосы перекрывали полупрозрачные. Если же вы наоборот хотите наполнить комнату рассеянным солнечным светом, нужно совместить полупрозрачные полосы. Также есть возможность регулировать степень освещения за счет изменения площади закрытия плотными участками полотна.

Ткани для штор день-ночь могут быть разнообразными. А благодаря специальному составу, которым они пропитываются, ролеты обладают антистатическим эффектом, отталкивают пыль и влагу. Это позволяет шторе сохранять свой первоначальный внешний вид много лет. Уход за полотном требует минимальных усилий. А конструкция, которая помимо полотна и механизма управления также имеет защитный короб, более долговечна, поскольку ткань полотна защищена от пыли и влаги. Если требуется просто убрать пыль, достаточно протереть ткань влажной салфеткой или сделать это с помощью пылесоса со специальной насадкой.

Преимущества штор день-ночь мини:

1. Функциональность. Перемещая полосы, можно создать любое освещение в комнате.

2. Простой уход. Не накапливают пыль, отталкивают влагу.

3. Широкий выбор расцветок и фактур. Можно подобрать конструкцию под любой стиль интерьера.

4. Простой монтаж. Вы можете воспользоваться помощью мастера или установить штору самостоятельно.

5. Установка на створку окна оставляет свободным подоконник.

6. Вы можете свободно открывать окно на проветривание.

7. На изготовление конструкции требуется минимум материала, что снижает ее стоимость.

Необычные шторы день-ночь появились на современном рынке солнцезащитных конструкций сравнительно недавно и еще не успели так надоесть, как классические жалюзи или римские шторы. Так что, если вы хотите привнести изюминку в свой интерьер, то этот вариант именно для вас.

Установив шторы день-ночь мини, вы не только защитите свой дом от солнца и посторонних взглядов, но и сделаете свое жилище комфортней и современней.