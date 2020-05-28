Как правильно подготовить автомобиль к лету

После зимнего сезона автовладельцы обычно меняют резину и масло, полируют кузов, проводят тщательную очистку салона. Колеса уже заменили при потеплении, когда среднесуточная температура повысилась до +7 0С. Зимние покрышки ускоренно изнашиваются при поездках на перегретом асфальтном или бетонном покрытии. Потребуется также полный осмотр технического состояния транспортного средства самостоятельно или на станции техобслуживания. Для подбора подходящей профессиональной автомастерской можно воспользоваться онлайн-ресурсом CARtaUA. На сайте есть выбрать все СТО в Киеве и найти ближайший сервис на карте, ознакомиться с отзывами и рейтингом каждого автосервиса города.

Что может пойти не так?

Двигатель и ходовая зимой подвергаются повышенным перегрузкам из-за низких температур за бортом, снежного покрова и гололеда. Нужно восстановить нормативные параметры оборудования, чтобы уменьшить вероятность выхода из строя систем, поломок в дороге или дорожно-транспортных происшествий.

Без должного техосмотра повышение температуры воздуха приводит к таким неприятностям:

угрозе несрабатывания тормозов;

перегреву агрегатов моторного отсека;

повышению нагрузки на систему охлаждения;

понижению коэффициента сцепления с дорогой.

Грязь, пыль и влага также ускоряют коррозийные процессы, поэтому требуется тщательная проверка состояния салонного и воздушного фильтра. Нужно периодически доливать охлаждающую жидкость в расширительный бачок, регулярно перепроверять уровень масла.

Чек-лист по подготовке авто к летней эксплуатации

Желательно заменить расходные материалы и изношенные крепежные элементы, провести ревизию деталей, которые подвержены износу. Если подходит время замены ремней, тормозных колодок, аккумуляторной батареи или уплотнителей, то важно провести такие процедуры безотлагательно.

Подготовительные работы условно разделяются на следующие этапы:

1. Замена автошин – перед укладкой зимней резины на хранение в сухом и проветриваемом помещении колеса нужно промыть, тщательно просушив.

2. Профилактика и заправка автокондиционера– на специализированной СТО устраняются утечки хладагента, дозаправляется фреон, меняются или обеззараживаются фильтрующие элементы, настраивается оптимальный режим работы.

3. Проверка уровня жидкостей и состояния фильтров – доливается антифриз, тормозная жидкость и масло до требуемой отметки, указанной на щупе. Воздушные фильтры меняются при определенном пробеге, но лучше не дожидаться исчерпания полного эксплуатационного ресурса.

4. Ревизия системы охлаждения – проверка исправности термостата, состояния патрубков, ремней и резиновых уплотнителей, консистенции жидкости охлаждения. Промывается радиатор и другие видимые части моторного отсека, устраняются протечки и повреждения.

5. Оценка исправности тормозной системы – специалист оценивает безопасность дальнейшей эксплуатации автотранспорта. Лопнувшие шланги или стертые колодки заменяются новыми, проверяется наличие конденсата в расширительном бачке.

6. Отладка системы зажигания – проверяется работа генератора, уровень электролита АКБ, а также полностью заряжается аккумулятор, очищаются свечи зажигания в карбюраторных ДВГ.

Своевременная подготовка к лету повышает комфорт поездок и безопасность передвижения на высоких скоростях. Двигатель не будет перегреваться, а исправная работа электроники предупредит водителя о любых признаках неисправности.