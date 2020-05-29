Перестрелка в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока, - полиция

В полиции Киевской области заявили, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока между перевозчиками.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Установлено, что по направлению «Бровары-Киев» работает маршрут №701, который обслуживает броварское ООО «Союзавто», и маршрут №706 ООО «Евроавтоальянс», владельцами которого являются предприниматели из Киева. Во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 ч. со стороны Киева. После стрельбы вооруженные мужчины сразу скрылись с места происшествия на автомобилях, которые полиция оперативно объявила в розыск", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на месте происшествия были задержаны 11 вооруженных человек и быи изъяты три автомобиля. Позже на территории Винницкой и Житомирской областей задержали еще 13 участников вооруженного конфликта.

"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока", - заявили в полиции.

Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются.

Напомним, утром 29 мая на улицах города Бровары возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое человек. По предварительным данным, конфликт возник между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками между Киевом и Броварами.

Сначала следователи открыли три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия; умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием. Позже действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Конфликтом заинтересовался президент Владимир Зеленский, который вызвал на доклад министра внутренних дел Арсена Авакова.