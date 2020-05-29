Зеленский встретился с Аваковым в связи со стрельбой в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль обсудили стрельбу в Броварах с главой МВД Арсеном Аваковым. Об этом сообщили в эфире канала "Украина 24".

"Это даже потасовкой нельзя назвать - то, что происходило в Броварах. Напоминало 90-е. Хотел бы, чтобы вы рассказали детали того, что происходило", - обратился к Авакову Зеленский.

Министр внутренних дел сообщил, что одна из групп злоумышленников пришла с помповым ружьем и дробовиками. Вторая группа, которая была нанята, не имела при себе оружия.

"Началось столкновение местных броварских перевозчиков, которые раньше контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешних, которым отдали значительную часть этих маршрутов", - сообщил он.

В ответ на вопрос президента, была в курсе подготовки потасовки местная полиция, Аваков отметил, что это стало неожиданной ситуацией.

"Мы сейчас закончим эту операцию и у меня есть вопросы к броварской полиции ", - заявил Аваков.

"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на волю, чтобы мы нашли заказчиков, и третье - я видел видео, что в окна попали выстрелы, на местах чтобы собрались, помогли людям", - отметил Зеленский.

Напомним, что в Броварах Киевской области произошла стрельба, правоохранители задержали 10 вооруженных человек. Пострадали три человека - они ранены из травматического оружия.

По предварительным данным, конфликт возник между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.