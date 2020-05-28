СБУ сообщила о подозрении двоим сотрудникам российских спецслужб

Они подстрекали украинца собирать и передавать данные о ВСУ.

СБУ объявила подозрения двоим сотрудникам ГУ Генштаба Вооруженных сил России и ФСБ за подстрекательство украинских граждан к совершению государственной измены.

В июле 2019 офицер 3-го оперативного отдела 316 Разведцентра ГУ Генштаба подталкивал украинца к госизмене во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии изменил военной присяге и перешел на службу к ФСБ России", - говорится в сообщении.

Спецслужбы РФ планировали получить от украинца помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе путем сбора и передачи ведомостей военного характера о Вооруженных силах Украины.

Напомним, что СБУ и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении начальнику оперативного отдела 74-го разведцентра Главного управления Генштаба России. Ему вменяют подстрекательство к госизмене бывшего сотрудника Кабмина Станислава Ежова.