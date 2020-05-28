Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
В Украине изменили правила прописки
В Украине изменили правила прописки
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ сообщила о подозрении двоим сотрудникам российских спецслужб

Они подстрекали украинца собирать и передавать данные о ВСУ. 

СБУ сообщила о подозрении двоим сотрудникам российских спецслужб
Фото: ovu.com.ua

СБУ объявила подозрения двоим сотрудникам ГУ Генштаба Вооруженных сил России и ФСБ за подстрекательство украинских граждан к совершению государственной измены. 

В июле 2019 офицер 3-го оперативного отдела 316 Разведцентра ГУ Генштаба подталкивал украинца к госизмене во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии изменил военной присяге и перешел на службу к ФСБ России", - говорится в сообщении.

Спецслужбы РФ планировали получить от украинца помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе путем сбора и передачи ведомостей военного характера о Вооруженных силах Украины.

Напомним, что СБУ и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении начальнику оперативного отдела 74-го разведцентра Главного управления Генштаба России. Ему вменяют подстрекательство к госизмене бывшего сотрудника Кабмина Станислава Ежова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также