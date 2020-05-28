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В пятницу в Киеве до +18 и небольшой дождь

Ночью в столице +10…+12 градусов.

В пятницу в Киеве до +18 и небольшой дождь
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 29 мая, в Киеве облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями,  местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Закарпатье и Карпатах местами. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах временами дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ночью в Житомирской области сильный дождь, в Киевской области днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Житомирской области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +12…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами дождь (ночью в Винницкой области сильный дождь, в Днепропетровской области без существенных осадков), местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Винницкой области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+21 градус, в Днепропетровской области +19…+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, временами дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+27 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков (в Запорожской области небольшой дождь), днем в Одесской и Запорожской областях кратковременный дождь, в Николаевской и Херсонской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+14 градусов, днем +16…+21 градус, в Запорожской области +19…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов.

28 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

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