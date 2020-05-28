За сутки боевики семь раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого противник утром обстрелял наши оборонительные укрепления из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Возле Старогнатовки позиции ВСУ обстреляли из стрелкового оружия. Также утром военнослужащие возле Марьинки зафиксировали пролет беспилотника противника типа "Квадрокоптер" и сбили его из штатного вооружения.

В районе ответственности группировки "Север" боеввики вели огонь из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведенными от линии соприкосновения, а также - из гранатометов. Так, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов агрессор вел огонь у населенного пункта Луганское. Неподалеку Крымского и Новолуганское оккупанты использовали минометы 82-го калибра.

Потерь среди военнослужащих не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, ранее на заседании Совета безопасности ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах Российская Федерация заявила, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня на Донбассе.