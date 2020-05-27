Суд снова арестовал "дом Билозир" на Подоле

Представитель застройщика настаивал, что нарушений нет, а дом не 12-этажный, а четырехэтажный "с антресолью".

Сегодня, 27 мая, киевский суд снова арестовал строительство многоэтажного дом на земельном участке, который в 2004 году был выделен певице, экс-нардепу Оксане Билозир.

Об этом сообщил в фейсбуке советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Сегодня суд в очередной раз, арестовал незаконное строительство Оксаны Билозир на ул. Мирной 2/1. На заседании будо очень интересно. Сторона обвинения предоставила все доказательства, которые мы передали в прокуратуру", - написал он.

По словам Бахматова, прокуратуре были переданы доказательства о нарушениях целевого назначения земучастка (только усадебная застройка), об ограничении в 4 этажа, а также о необходимости утверждения проекта в департаменте культуры и Министерства культуры и другие.

"Представитель застройщика спокойно и четко объяснял, что нарушений этажности нет. И здание не 12 этажное, а 4 этажа. Все, что выше - антресоль", - добавил Бахматов.

Напомним, строительство получило название "дом Билозир" потому, что участок принадлежит Оксане Билозир. Она получила участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в 2004 году для строительства жилого дома. В октябре 2016 года Билозир по договору передала ее под застройку.

1 апреля 2020 года сообщалось, что Киевский ГАСК отменил право на начало строительных работ на этом земучастке.