Малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил Украины отработали ряд задач, проверив в море технические способности одного из новых катеров.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Среди задач, которые выполняли экипажи,- проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника.
"Следует отметить, что сложное современное оборудование катеров позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые срабатывают в автоматическом режиме, в случае облучения объекта. Эта система по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов", - отмечается в сообщении.
Также эффективным способом защиты является задымление. Катера, как танки на поле боя, используют системы дымовых завес, чтобы спасти машину от лазерного наведения управляемых противотанковых систем.
"Площадь, которую покрывает дымовая завеса, позволяет не только исключить прицеливания, но и полностью на некоторое время скрыть точное место нахождения катера. Экипажи катеров с поставленными задачами справились", - добавили в Минобороны.
Напомним, ранее ВМС начали формировать экипажи на новые катера Island. Первые два катера Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" вошли в состав украинского флота в ноябре 2019 года.