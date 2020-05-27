Экипажи выполняли задачи по защите катера от наведения оружия противника.

Малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил Украины отработали ряд задач, проверив в море технические способности одного из новых катеров.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Среди задач, которые выполняли экипажи,- проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника.

"Следует отметить, что сложное современное оборудование катеров позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые срабатывают в автоматическом режиме, в случае облучения объекта. Эта система по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов", - отмечается в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Также эффективным способом защиты является задымление. Катера, как танки на поле боя, используют системы дымовых завес, чтобы спасти машину от лазерного наведения управляемых противотанковых систем.

Фото: mil.gov.ua

"Площадь, которую покрывает дымовая завеса, позволяет не только исключить прицеливания, но и полностью на некоторое время скрыть точное место нахождения катера. Экипажи катеров с поставленными задачами справились", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее ВМС начали формировать экипажи на новые катера Island. Первые два катера Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" вошли в состав украинского флота в ноябре 2019 года.