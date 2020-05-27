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В Киеве 28 мая прогнозируется до +17, сильный дождь

Также ливни ожидаются на востоке страны. 

В Киеве 28 мая прогнозируется до +17, сильный дождь
Фото: Depo.ua

В Киеве 28 мая облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем сильный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, во Львовской, Волынской и Ровенской областях - местами; днем дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем сильный дождь, только в Житомирской области умеренный дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, в Днепропетровской области сильный дождь; днем сильный дождь, в Винницкой области умеренный, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +14…+20 градусов, в Днепропетровской области +19…+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, днем в Харьковской области местами сильный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью в Запорожской и местами в Херсонской областях сильный дождь, днем в Одесской и Николаевской областях местами сильный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+20 градусов, в Херсонской и Запорожской областях +17…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. 

Напомним, что в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху. 

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