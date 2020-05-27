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Офис генпрокурора открыл дело против адмирала Черноморского флота РФ, который склонял украинских офицеров к госизмене

Он подстрекал военнослужащих ВМС ВСУ к переходу на сторону врага.

Офис генпрокурора открыл дело против адмирала Черноморского флота РФ, который склонял украинских офицеров к госизмене
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора открыл дело против вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации по факту подстрекательства украинских военных к государственной измене во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что этот факт установили в ходе расследования дела по подозрению российского военного в пособничестве агрессии РФ против Украины.

По данным следствия, вице-адмирал в марте 2014 года, находясь в Севастополе, угрожал украинским военнослужащим применением физического насилия и склонял офицеров из числа ВМС ВСУ к переходу на сторону врага.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сначала отрицал участие российских военных в аннексии Крыма. Затем он заявил, что "за спиной сил самообороны Крыма корректно, но решительно и профессионально действовали российские военные". Позже он заявил, что Россия не могла поступить по-другому.

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