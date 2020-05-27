"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, а также "Интерсити+".
Об этом сообщается на сайте "УЗ".
Отмечается, что на сегодняшний день уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
"Не забываем о нормах личной защиты - в поезд можно попасть только при наличии защитных масок, а УЗ обеспечит санитарную обработку и дезинфекцию подвижного состава", - говорится в сообщении.
Напомним, после смягчения карантина "Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине.
Согласно постановлению Кабмина №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах.