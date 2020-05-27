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"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования

Билеты можно приобрести на сайте компании и в железнодорожных кассах.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования
Фото: https://dpsu.gov.ua

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования, а также "Интерсити+".

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Отмечается, что на сегодняшний день уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут работу с 1 июня.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

"Не забываем о нормах личной защиты - в поезд можно попасть только при наличии защитных масок, а УЗ обеспечит санитарную обработку и дезинфекцию подвижного состава", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, после смягчения карантина "Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине.

Согласно постановлению Кабмина №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах.

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