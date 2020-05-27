Оккупационные власти Крыма передумали приватизировать винзавод "Массандра"

Российские власти Крыма "по состоянию на сегодня" не собирается приватизировать винзавод "Массандра". Он будет собственностью аннексированного полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства имущественных и земельных отношений полуострова, передает Крым.Реалии.

"Приватизация предприятия планируется путем превращения его в хозяйственное общество, владельцем 100% доли которого станет Республика Крым. Предприятие будет реорганизовано с унитарного в хозяйственное общество. Таким образом, в настоящее время вопрос об отчуждении имущества не рассматривается", - сообщила глава так называемого "министерства имущественных и земельных отношений Крыма" Анна Анюхина.

По ее словам, реорганизацию проводят на основании российских законов "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и "О защите конкуренции".

Стоимость винзавода, который собирались приватизировать, оценили в 627,4 миллиона рублей (238 млн гривен). При этом коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, крымское предприятие "Массандра" "национализировали" в 2014 году и объявили собственностью Управления делами президента РФ.

В 2105 году Украина заявила права на крымские винные бренды, такие как "Массандра", "Магарач" и "Новый свет".

В 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя завода "Массандра" Янины Павленко, которая открыла бутылку вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в $100 тыс., во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.