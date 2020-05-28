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В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию

Юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию.

В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
Фото: dyvys.in

Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обнародовало разъяснения относительно организации призыва на срочную военную службу в мае - июле 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что согласно ст. 65 Конституции, защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан страны. Организация подготовки и проведения призыва на срочную военную службу осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими (районными) военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки).

Так, на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Кроме того, распоряжением правительства от 26 февраля 2020-го определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию, по письменному заявлению.

Напомним, призыв в армию с 20 лет был введен с 2015 года. Тогда же возраст призыва повысили до 27 лет. При этом в законе о военной обязанности и военной службе до сих пор говорится, что призыву подлежат юноши с 18 лет.

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