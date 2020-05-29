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Услугой платной камеры в Киевском СИЗО уже воспользовались два человека

Они оплатили услугу на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.

Услугой платной камеры в Киевском СИЗО уже воспользовались два человека
Фото: Макс Требухов

В Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий воспользовались два человека.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает "Укринформ".

"В нашем пилотном проекте есть два клиента. Они в Киеве", - сказала Высоцкая, отвечая на вопрос, сколько человек воспользовались услугой.

По словам Высоцкой, эти люди оплатили услугу на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.

"У нас есть 24 тысячи, мы ждем окончания месяца, ведь если их досрочно освободят, мы должны вернуть деньги за неотбытую часть. И планируем, как мы отремонтируем и представим первую камеру", - отметила Высоцкая.

Замминистра также рассказала, что в эти выходные вместе с главой Минюста Денисом Малюськой она посетит Днепр и Запорожье, где также планируют открыть платные камеры в СИЗО.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы. Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Платные камеры уже появились в Киевском СИЗО, а также в следственных изоляторах Львова и Чернигова.

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