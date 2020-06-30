​Замглавы ГБР: правоохранитель, применяющий пытки, должен получить самое суровое наказание

С начала года уже девять человек были осуждены по обвинению в совершении пыток.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков считает, что каждый правоохранитель, который применяет пытки, должен понести самое суровое наказание.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом", сообщается на сайте ГБР.

Бабиков также отметил, что с начала года уже девять человек были осуждены по обвинению в совершении пыток. Ряд уголовных производств расследуется и сейчас.

"Практически по каждому факту, когда мы узнаем, что к гражданину применяются незаконные методы дознания, мы стараемся максимально быстро отработать весь комплекс необходимых следственных действий, собрать первичные доказательства. Наша позиция и позиция Генеральной прокуратуры заключается в том, что каждое лицо, вина которого будет доказана в совершении пыток, должно предстать перед судом и получить максимальное наказание за совершенное преступление", - сказал замглавы ГБР.

Бабиков также рассказал о состоянии расследования факта пыток в Кагарлицком отделении полиции. По его словам, следователями было допрошено более 50 свидетелей, назначен комплекс экспертиз. В ходе расследования был установлен также ряд других эпизодов, совершенных этой же группой лиц.

"Я думаю, что в ближайшие месяцы мы сможем сформулировать достаточную доказательную базу для того, чтобы передать дело для рассмотрения суда", - добавил Бабиков.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию. Сергей Сулима и Николай Кузив были задержаны после того, как женщина дала показания об избиении и изнасилованиями правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских. Они не имеют права на залог.