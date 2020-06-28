Анджей Дуда и Рафал Тшасковский выходят во второй тур выборов президента Польши

В Польше 28 июня прошел первый тур выборов президента. По данным экзит-полла, ни один из кандидатов не набирает 50% голосов. Страну ждет повторное голосование через две недели.

Во втором туре примут участие нынешний президент Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия "Право и справедливость", и оппозиционный кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Согласно результатам опроса избирателей, проводившегося компанией IPSOS для телеканалов TVN, TVP и Polsat, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, за Ташковского - 30,4%. Третьим стал журналист Шимон Головня с результатом 13,3%.

Кшиштофа Босака, по предварительным данным, поддержали 7,4%, Роберта Бедроня - 2,9%, Владислава Косиняк-Камыша - 2,6%. Остальные кандидаты набирают меньше 1% голосов.

Явка в первом туре составила 62,9%. Больше было только в 1995 году, когда поляки выбирали между Александром Квасьневским и Лехом Валенсой. Для сравнения, в 2015 году в первом туре на участки пришли только 49% избирателей, а во втором - около 55%.

Напомним, что Анджей Дуда занимает пост президента Польши с августа 2015 года. На предыдущих выборах он победил тогдашнего президента Бронислава Коморовского, набрав 51,5% голосов.