Польша отменила двухнедельный карантин для пассажиров самолетов из Украины

Для въезжающих наземным транспортом ограничения еще в силе.

Польша отменила обязательный двухнедельный карантин для пассажиров, прибывающих на самолетах из Украины. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на польскую Пограничную службу.

После отмены контроля на внутренних границах ЕС на этих отрезках нет санитарного контроля и обязательства проходить карантин для всех, кто прибывает в Польшу. Однако на внешней границе Евросоюза продолжают действовать ограничения.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Украино-польскую границу можна пересечь только в некоторых пунктах: в Дорогуске-Ягодине, Корчовой-Краковце, Гребенном-Рава-Русской, Медика-Шегини.

Сообщается также, что без карантина наземным транспортом попасть с Польшу могут отдельные категории граждан, которые въезжают преимущественно для работы, обучения или имеют вид на жительство в одной из стран ЕС.

Напомним, что с 1 июля Совет министров Польши принял решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров из ряда стран, в том числе из Украины.

1 июля авиакомпания Wizz Air выполнила из международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского рейсы в Краков, Варшаву и Вроцлав и запланировала на 2 июля рейс в Варшаву.