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Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии

Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах.

Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии
Фото: Укринформ

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

"Спустя 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец принял долгожданную резолюцию", - написал он в фейсбуке.

Николенко отметил, что резолюция Совбеза ООН требует немедленно прекратить боевые действия во всех мировых конфликтах и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней.

Прекращение огня во время пандемии было инициативой президента Франции Эммануэля Макрона.

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