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ГлавнаяМир

​В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против "Северного потока-2"

В сенате подчеркнули, что российские власти хотят использовать проект "как инструмент принуждения".

​В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против "Северного потока-2"
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета США.

Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Стив Уомак, передает "Интерфакс-Украина".

"Я горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета", - написал он в своем  Twitter.

По его словам, российские власти хотят использовать проект "как инструмент принуждения", а его целью является усиление зависимости Польши и Украины от российского газа.

Автором предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать "обеспечению национальной безопасности" США.

Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

Делать это будут российские суда.

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