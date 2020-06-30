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В США состоялся первый испытательный полет авиалайнера Boeing 737 MAX

Запрет на использование самолетов этого типа продолжался больше года.

В США состоялся первый испытательный полет авиалайнера Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX
Фото: handerella.com

В США прошел первый испытательный полет авиалайнера Boeing 737 MAX.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Запрет на использование этого типа самолетов продолжался больше года.

Напомним, в декабре прошлого года Boeing объявила, что приостанавливает производство лайнеров 737 MАХ после двух авиакатастроф.

Мораторий на полёты самолетов этой модели был введён практически во всех странах мира, включая США, в марте, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. По предварительным данным расследования, причиной крушения "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года стали ошибки в программном обеспечении.

В конце мая Boeing возобновила производство пассажирского самолета модели "737 MAX" на заводе в Рентоне, штат Вашингтон.

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