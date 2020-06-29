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Евросоюз предоставит Украине помощь для преодоления последствий наводнений

К Италии присоединилась и Швеция.

Евросоюз предоставит Украине помощь для преодоления последствий наводнений
Фото: facebook.com/pg/president.gov.ua

В Европейской комиссии подтвердили информацию о том, что в рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза Италия направила в Украину самолет с помощью для ликвидации последствий наводнений на юго-западе страны.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки. В выходные Швеция приняла на себя обязательство направить (в Украину - ред.) противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов", - говорится в сообщении пресс-службы Европейской комиссии.

Кроме того, Европейская комиссия предоставляет Украине помощь с картографированием пострадавших районов через спутниковую систему Евросоюза Copernicus.

"Швеция и Италия служат доказательством солидарности Евросоюза в случае стихийных бедствий. Мы готовы оказать дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить самые насущные потребности на местах", - заявил комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил о том, что Италия приняла решение предоставить гуманитарную помощь спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений в западных регионах Украины. Самолет с оборудованием для ГосЧС прибудет в Ивано-Франковск сегодня вечером.

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