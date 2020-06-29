В Грузии изменили избирательную систему, сократив количество мажоритарщиков

Парламент Грузии в понедельник внес поправки в конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года.

Как сообщает "Новости-Грузия", новый состав парламента выберут по смешанной системе - 120 депутатов по спискам, а 30 - по мажоритарке. Раньше мажоритарных мандатов в парламенте было целых 73, а списочных - 77.

Проходной барьер для партий снижен до 1%. При этом партия, набравшая менее 40% голосов избирателей по пропорциональной системе, не будет иметь права на самостоятельное формирование правительства.

Грузинская оппозиция, которая добивалась максимального сокращения числа мажоритарных депутатов, в голосовании участие не принимала. Фракции "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" бойкотировали поправки, потому что власть вопреки обещаниям до сих пор не выпустила на свободу бизнесмена Георгия Руруа, одного из спонсоров оппозиционной телекомпании "Мтавари архи".

Год назад, 24 июня 2019 года, на фоне протестных выступлений оппозиции правящая партия "Грузинская мечта" и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году и провести выборы по исключительно пропорциональной системе. Через несколько месяцев партия нарушила свое обещание и провалила конституционные поправки.

В марте 2020 года власть и оппозиция Грузии при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза смогли достичь компромиссного соглашения о сокращении мажоритарки. Частью этого соглашения также было прекращение политических преследований и освобождение политических заключенных, в том числе Руруа.

Выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября.