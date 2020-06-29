Погибли семь человек, включая четырех нападавших.

Фото: EPA/UPG

Четыре вооруженных человека в понедельник напали на фондовую биржу в городе Карачи на юге Пакистана, пишет Associated Press.

Атаку удалось отбить, всех террористов застрелили, но в результате нападения погибли по меньшей мере еще три человека: два охранника и полицейский.

Преступники подъехали к главному входу к бирже на автомобиле, открыли беспорядочную стрельбу и стали штурмовать здание.

Нападавшие были вооружены гранатами и автоматическими винтовками. Во время осмотра их тел были найдены запасы еды, предполагающие, что они, вероятно, готовились к затяжной осаде биржи.

Фото: EPA/UPG

Район места инцидента оцеплен правоохранительными органами.

По неофициальным данным, атаку предприняли боевики из Армии освобождения Белуджистана.