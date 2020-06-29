Премьер-министр Франции выиграл выборы мэра Гавра

Когда он приступит к исполнению своих обязанностей, неизвестно.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выиграл выборы мэра портового города Гавра на севере страны.

Как сообщает RFI, он набрал более 58% на муниципальных выборах, которые прошли во Франции в воскресенье, 28 июня.

Однако когда он приступит к исполнению своих обязанностей, неизвестно. Как пишут французские СМИ, на следующей неделе Эмманюэль Макрон может снять его с поста главы правительства, однако политологи считают вероятность этого низкой.

Сам Эдуар Филипп ранее заявлял, что останется в Матиньонском дворце после муниципальных выборов, а управлять Гавром будет только после отставки.

Нынешний премьер-министр Франции занимает должность с мая 2017 года. До этого он семь лет был мэром Гавра.