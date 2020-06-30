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​В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал голосование по поправкам в Конституцию

Журналист приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избиркома с правом решающего голоса.

​В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал голосование по поправкам в Конституцию

В России на корреспондента издания "Медиазона" Давида Френкеля на избирательном участке в Санкт-Петербурге напал полицейский и сломал ему руку.

Об этом сообщил сам журналист.

Инцидент произошел на избирательном участке №2219, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.

"Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", - рассказал Френкель.

Позже он сообщил в своем Тwitter, что рука сломана.

Как пишет "Радио Свобода", журналист приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Френкель заявил, что это незаконно и удалить члена комиссии можно только по решению суда. После этого полицейские попытались его выгнать.

Напомним, 25 июня в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию. Если граждане РФ их одобрять, то Россия признает внутреннее законодательство превалирующим над Международным правом. Среди ключевых изменений: подчинение главе Кремля высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех без исключения силовых органов. Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной и фактически преследование за отказ от Государственной трактовки событий Второй мировой войны.

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