​Россия увеличила транзит газа через Украину из-за остановки "Турецкого потока" на ремонт

Россия в июне существенно увеличила транзит газа по южной ветке газотранспортной системы Украины из-за остановки газопровода "Турецкий поток" на плановый ремонт.

Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.

Отмечается, что в июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн кубометров, что на 50% превышает показатели мая и в четыре раза больше чем в апреле.

"Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в этот период средний режим прокачки в трансбалканском направлении увеличился с 0,2 до 4 млн кубометров в сутки.

"С начала 2020 года, когда начал работать «Турецкий поток», Газпром фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и на Балканы. А зависимость исключительно от «Турецкого потока» несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлено", - подчеркнули в компании.

Фото: tsoua.com

Напомним, 8 января в Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода "Турецкий поток" при участии президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ней также приняли участие премьер-министр Бойко Борисов и президент Сербии Александар Вучич - эти страны будут получать газ по новому трубопроводу.

"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёя на побережья Турции. Его строительство - часть российского плана по отказу от транзита через Украину. Мощность каждой из двух нитей "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Черноморский газопровод России сперва планировали строить до Болгарии (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 года был отменен.