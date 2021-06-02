​У Кремлі заявили, що не мають наміру відмовитися від транзиту газу через Україну

Наприкінці грудня 2019 року Україна, Росія та ЄС підписали новий транзитний газовий контракт на 5 років.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу в Європу через територію України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

"Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться чинним на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що Путін виходить з того, що надалі обсяги постачання в Європу газу зростатимуть, і український транзит може бути потрібний.

"Водночас президент РФ щоразу наголошує, що це питання, яке має виключно економічний і комерційний характер, і воно має відповідати вимогам ринку. Що ж до України, то як власник ГТС вона має забезпечувати нормальний технічний стан системи", - цитують Пєскова російські інформагенції.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року Україна, Росія та ЄС підписали новий транзитний газовий контракт на 5 років з можливістю продовження до 2034 року. Документ передбачає, що мінімальне гарантоване прокачування газу складе 65 млрд кубометрів у перший рік і по 40 млрд кубометрів у наступні чотири роки.

Домовленість про транзит передбачає принцип "бери або плати", коли плата за транзит стягується в обсязі заброньованих потужностей, навіть якщо фактичне прокачування виявиться меншим.

У 2019 році транзит газу через Україну 2019 року склав майже 90 млрд кубометрів. У 2020 році транзит газу в Європу через Україну в 2020-му знизився на 38%.

У травні 2021 року російський "Газпром" купив усю додаткову транзитну потужність України другий місяць поспіль.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м заброньовано додатково на аукціоні - загалом 124 млн куб. м на добу.