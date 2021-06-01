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Литва надасть Україні додаткову допомогу на потреби армії

За останні роки практична співпраця між Україною та Литвою значно поглибилася.

Литва надасть Україні додаткову допомогу на потреби армії
Фото: Верховна Рада України

Литва планує надати додаткову допомогу на потреби Збройних Сил України. Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, повідомляє пресслужба РНБО.

З 31 травня по 1 червня секретар РНБО Олексій Данілов здійснив робочий візит до Литви. У рамках візиту делегація Апарату РНБО взяла участь у заходах, присвячених обговоренню актуальних питань співробітництва та перспективних напрямів розвитку взаємин України з Литвою, Латвією, Естонією та Польщею.

Під час візиту Данілов провів зустріч, зокрема, з Міністром національної оборони Литви Арвідасом Анушаускасом. 

Секретар РНБО України висловив подяку литовській стороні за надану допомогу, зокрема, в питанні реабілітації та лікування українських бійців, поранених на Сході України. 

"Ми дуже цінуємо допомогу, яка йде від серця й душі", - наголосив Данілов.

Сторони відзначили, що за останні роки практична співпраця між Україною та Литвою значно поглибилася, зокрема, у питаннях обміну досвідом з українськими військовими та їх участі у спільних з НАТО військових навчаннях.

Нагадаємо, Литва надасть 100 тис. доз вакцини від коронавірусної недуги CОVID-19 для України.

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