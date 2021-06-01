Литва надасть Україні додаткову допомогу на потреби армії

За останні роки практична співпраця між Україною та Литвою значно поглибилася.

Литва планує надати додаткову допомогу на потреби Збройних Сил України. Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, повідомляє пресслужба РНБО.

З 31 травня по 1 червня секретар РНБО Олексій Данілов здійснив робочий візит до Литви. У рамках візиту делегація Апарату РНБО взяла участь у заходах, присвячених обговоренню актуальних питань співробітництва та перспективних напрямів розвитку взаємин України з Литвою, Латвією, Естонією та Польщею.

Під час візиту Данілов провів зустріч, зокрема, з Міністром національної оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.

Секретар РНБО України висловив подяку литовській стороні за надану допомогу, зокрема, в питанні реабілітації та лікування українських бійців, поранених на Сході України.

"Ми дуже цінуємо допомогу, яка йде від серця й душі", - наголосив Данілов.

Сторони відзначили, що за останні роки практична співпраця між Україною та Литвою значно поглибилася, зокрема, у питаннях обміну досвідом з українськими військовими та їх участі у спільних з НАТО військових навчаннях.

Нагадаємо, Литва надасть 100 тис. доз вакцини від коронавірусної недуги CОVID-19 для України.