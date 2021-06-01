Литва надасть Україні додаткову допомогу на потреби армії

Литва планує надати додаткову допомогу на потреби Збройних Сил України. Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, повідомляє пресслужба РНБО.
З 31 травня по 1 червня секретар РНБО Олексій Данілов здійснив робочий візит до Литви. У рамках візиту делегація Апарату РНБО взяла участь у заходах, присвячених обговоренню актуальних питань співробітництва та перспективних напрямів розвитку взаємин України з Литвою, Латвією, Естонією та Польщею.
Під час візиту Данілов провів зустріч, зокрема, з Міністром національної оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.
Секретар РНБО України висловив подяку литовській стороні за надану допомогу, зокрема, в питанні реабілітації та лікування українських бійців, поранених на Сході України.
"Ми дуже цінуємо допомогу, яка йде від серця й душі", - наголосив Данілов.
Сторони відзначили, що за останні роки практична співпраця між Україною та Литвою значно поглибилася, зокрема, у питаннях обміну досвідом з українськими військовими та їх участі у спільних з НАТО військових навчаннях.
Нагадаємо, Литва надасть 100 тис. доз вакцини від коронавірусної недуги CОVID-19 для України.