Міністри оборони та закордонних справ країн НАТО обговорять події в Україні на віртуальній конференції

Міністри оборони та закордонних справ країн НАТО сьогодні проведуть відеоконференцію, на якій обговорять зокрема і події в Україні та Білорусі. Про це йдеться на сайті Альянсу. Що саме стане предметом обговорення в українському питанні - не уточнюється.

"Вони будуть зосереджені на ініціативі НАТО 2030, яка лежить в основі майбутнього саміту лідерів НАТО 14 червня в Брюсселі. Очікується, що вони також обговорять актуальні питання, зокрема подальші дії НАТО в Афганістані, а також події в Білорусі та Україні", - зазначено в анонсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у непередбачуваному світі потрібна трансантлантична єдність, "тож метою нашої ініціативи НАТО 2030 є підготовка нашого Альянсу до майбутнього".

Нагадаємо, що черговий саміт лідерів країн альянсу відбудеться 14 червня в Брюселі. Попередній саміт відбувся в грудні 2019 року у Великобританії. У 2020 році лідери альянсу не збиралися через пандемію коронавірусу. Як повідомлялося, рішення про надання Україні ПДЧ не буде ухвалюватися під час червневого саміту НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше висловив розчарування тим, що НАТО не знайшло формат участі України в саміті. "Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, зрештою стануть членами НАТО, то наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ", - зазначив він.