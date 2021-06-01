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Зеленський розказав про план "Б" щодо вступу України в НАТО

Президент поскаржився на боягузтво окремих членів альянсу.

Зеленський розказав про план "Б" щодо вступу України в НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО має надати Україні серйозні гарантії безпеки, якщо боїться прийняти її у свій склад через Росію.

Про це він сказав у інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung (український переклад є на сайті Офісу президента).

Президент України підкреслив, що розуміє побоювання членів НАТО, але водночас назвав сумнівною цінність військового блоку, який боїться захищати своїх членів.

"Якщо в НАТО частина країн хоче бачити Україну в Альянсі, а декілька країн, які в гарних відносинах з Росією, – не хочуть України в НАТО, то знову питання до цієї конструкції – чи вона така сильна й потужна?" - сказав Зеленський.

Він вважає, що Україна могла б отримати тимчасову альтернативу вступу в НАТО у вигляді серйозних гарантій безпеки.

"Україна може мати план «Б», коли Україна отримує повністю свою територіальну цілісність, отримує свої території, це буде закріплено не в умовному чомусь на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці – Євросоюз, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації. Це справді може бути для того, щоб вийти з колапсу, у якому зараз перебуває Європа", - сказав Зеленський.

Він додав, що хотів би обговорити такий план "Б" з президентом США Джо Байденом.

Зі слів Зеленського випливає, що він не заперечує курс на вступ в НАТО, закріплений у Конституції, і розглядає такий план як тимчасовий, до того як Україна стане членом альянсу.

"Цей план – він говорить про те, що ми сьогодні зупиняємо війну, сьогодні гарантуємо Україні безпеку, сьогодні вирішуємо питання енергетичної безпеки, окрім територіальної цілісності. І якщо ми сьогодні це робимо – це є швидка альтернатива. Вона не про геополітику, вона про збереження людей, припинення пострілів, збереження життів, нашої армії. Тобто це такий план «Б», який є дуже швидкий, щоб вийти з колапсу, у якому всі перебувають", - сказав президент України.

"Ми можемо говорити про це, ми розуміємо європейські країни, які побоюються нашого членства в Альянсі. Але ми маємо отримати всі гарантії, щоб у майбутньому, через два-три роки, знову не опинитись у складній ситуації, коли Європа зніме санкції з Росії. А це дехто з європейців хоче зробити", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

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