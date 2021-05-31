КНУ ім. Шевченка позбавить Лукашенка звання почесного доктора 7 червня

Київський національний університет імені Шевченка на наступному тижні позбавить Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Про це повідомив ректор Володимир Бугров на пресконференції в понеділок, 31 травня.

"Чому ми це не зробили раніше - питання відкрите. Зараз, коли я маю повноваження як ректор, я звернувся до Вченої ради з пропозицією розробити процедуру [позбавлення почесного звання], бо її не існує на сьогодні. Вони виробили цю процедуру і там підстави є порушення прав людини, зневага до держави Україна", - сказав ректор.

"Сьомого червня буде засідання Вченої ради університету, на якому буде два питання: затвердження процедури і друге питання - розгляд про позбавлення звання почесного доктора Олександра Лукашенка. Я переконаний, що це питання буде вирішено позитивно", - сказав він.

Ректор підкреслив, що це рішення буде ухвалюватися не проти Білорусі і білоруського народу, а виключно проти Лукашенка.

Він нагадав, що Лукашенкові присвоїли почесне звання у 2009 році на фоні тодішнього поліпшення відносин між Білоруссю та Євросоюзом. Університет підпорядковувався тоді Секретаріату президента, а президент України Віктор Ющенко підтримував Мінськ у покращенні відносин з ЄС.