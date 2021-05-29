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Президент підписав закон про зміни окремих аспектів декларування

Зокрема, закон виводить з-під декларування операції з обміну валют.

Президент підписав закон про зміни окремих аспектів декларування
Фото: пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування” № 1443-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

“Закон удосконалює кампанію антикорупційного декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поточного року”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, документ впроваджує нижню межу в 0,25 прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача в управління цінних паперів акціонерного товариства (АТ).

Крім того, закон виводить з-під декларування номери рахунків, на яких зберігаються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, та операції з обміну валют. Такі операції також не потребують подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський спрямував листа до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проєкт змін до Закону України “Про запобігання корупції” з метою підвищення прозорості процедури декларування.

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