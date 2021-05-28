Фіскальна служба розслідує 9 справ про розкрадання в Києві, але до Кличка претензій не має

Державна фіскальна служба розслідує 9 кримінальних проваджень про розкрадання коштів у Києві.

Про це повідомив голова служби Вадим Мельник під час брифінгу у п'ятницю, пише РБК-Україна.

Ці справи стосуються ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та розкрадання державного майна. "Правопорушникам загрожують серйозні покарання. Наприклад, максимальна санкція статті 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна", - сказав Мельник.

За його словами, у цих справах фігурують комунальні підприємства та суб'єкти господарювання, яким виділяються кошти з місцевого бюджету для проведення робіт та закупівель в інтересах громади Києва.

Суми збитків, які попередньо встановлені в ході слідства, наступні:

"Київський метрополітен" - 9 млн грн;

"Київміськсвітло" - 12 млн грн;

"Київзеленбуд" - 40 млн грн;

"Київавтошляхміст" - 30 млн грн;

"Дирекція будівницта шляхо-транспортних споруд м. Києва" - 9 млн грн;

"Київпастранс" - 40 млн грн;

"Київавтодор" - 18,6 млн грн.

Окрім 40 обшуків, які проводилися з 11 по 27 травня, у кримінальних провадженнях здійснюють й інші слідчі дії, повідомив Мельник.

Зокрема, проведено 53 допити, 6 експертиз, у 13 осіб відібрано зразки почерку для проведення експертиз.

Про підозру на цей час повідомлено 4 осіб. Накладено 9 арештів на грошові кошти, майно, печатки та документи, які вилучені під час обшуків у підприємств-фігурантів.

Водночас голова ДФС повідомив, що сьогодні у правоохоронних органів жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка нема. Кличко не проходить у вищезгаданих справах навіть у якості свідка, і його не викликали на допити.