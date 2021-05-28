Словаччина виділила Україні €600 тис. на закупівлю вакцини від ковіду

Новий прем'єр Словаччини зустрівся в Києві зі Шмигалем.

Словаччина виділила Україні допомогу в розмірі 600 тис. євро на закупівлю вакцини від коронавірусної хвороби.

Про це повідомила пресслужба українського уряду за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера з Денисом Шмигалем, яка відбулася в Києві у п'ятницю, 28 травня.

"Сторони, зокрема, обговорили протидію пандемії COVID-19. Прем'єр-міністр України подякував Словаччині за надання допомоги в розмірі 600 тис. євро на закупівлю вакцини. Зі свого боку Едуард Хегер зауважив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме робити це надалі. Також він повідомив, що Словаччина передає дитячій лікарні «Охматдит» сертифікат щодо надання захисних засобів у розмірі 195 тисяч євро", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розмова стосувалася відновлення повноцінного функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

За словами Шмигаля, уряд України вже фактично має підписані угоди з однією українською авіакомпанією щодо організації регулярного рейсу Київ — Ужгород. Він запропонував Хегеру провести символічну зустріч на пункті пропуску спільного кордону.

Розмова також стосувалася залучення інвестицій, протидії "Північному потоку - 2" та участі Словаччини у Кримській платформі.

Нагадаємо, що Хегер очолив уряд 4 травня після того, як попередній прем'єр Ігор Матович склав повноваження через рішення закупити російську вакцину проти COVID-19 "Спутнік V".