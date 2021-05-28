Президентка Словаччини візьме участь у саміті Кримської платформи

Західний сусід України буде представлений на найвищому рівні.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в Києві.

Про це сказав прем'єр-міністр цієї країни Едуард Геґер в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Словаччина візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи". Нас буде представляти президент Чапутова", - сказав він.

Нагадаємо, що за задумом української влади "Кримська платформа" має стати майданчиком, що згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

Перший саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня.

За словами президента Володимира Зеленського, на ньому будуть представлені близько 30 країн. Публічно оголосив про свою участь президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Український Крим знаходиться під російською окупацією з лютого 2014 року.