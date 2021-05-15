У Сеймі Латвії депутати створили групу для підтримки Кримської платформи

У Сеймі Латвії була створена депутатська група для підтримки Кримської платформи.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова.
Група створена “для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”.
Джапарова подякувала латвійським партнерам за підтримку України, зокрема голові комітету у закордонних справах Ріхарду Колсу.
Нагадаємо, за задумом української влади "Кримська платформа" має стати майданчиком, що згуртує міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.
Перший саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня. Свою участь у ньому підтвердили, зокрема, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Польщі Анджей Дуда.
Український Крим знаходиться під російською окупацією з лютого 2014 року.