США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдеп

Перший саміт запланований на серпень - до 30-річчя Незалежності України.

Сполучені Штати повною мірою підтримують ініціативу України "Кримська платформа" й докладатимуть зусиль разом із партнерами, щоб вона мала успіх та привернула міжнародну увагу до наслідків окупації РФ українського півострова.

Про це під час конференції "Україна у Вашингтоні" заявив в.о. помічника держсекретаря США Філіп Рікер, повідомляє Укрінформ.

"Ми із задоволенням чекаємо, щоб підтримати запуск Україною ініціативи "Кримська платформа", - зауважив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

Він нагадав, що це відбудеться в серпні й буде приурочено до 30-ї річниці Незалежності України.

"І це буде дійсно чудовою можливістю привернути міжнародну увагу до стратегічних наслідків російської окупації й мілітаризації Криму, у тому числі масштабних наслідків для безпеки в Чорному морі", - підкреслив американський дипломат.

У цьому зв'язку Рікер зауважив, що Сполучені Штати докладатимуть зусиль як на місці через Посольство США в Києві, так і через союзників і партнерів, щоб "ініціатива "Кримська платформа" мала успіх".

Нагадаємо, що за задумом української влади "Кримська платформа" має стати майданчиком, що згуртує міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах.

Перший саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня. Свою участь у ньому підтвердили, зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Польщі Анджей Дуда і президент Латвії Егілс Левітс.