У будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві проходять обшуки.

Про це з посиланням на джерела в Службі безпеки України пише ZN.UA. Інформацію про слідчі дії LB.ua підтвердили в пресслужбі СБУ. Деталі будуть оприлюднені згодом.

У цьому будинку політик разом із сім'єю живе, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

Джерело повідомило, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ "Альфа". Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Оновлення. Служба безпеки України проводить обшуки також в офісі партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Саме зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Віктора Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще двох житлових будинках народного депутата в столиці", - повідомляє УП з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Водночас ZN.UA з посиланням на свої джерела, пише, що контррозвідка СБУ "намагається провести обшуки в будинку Медведчука". За даними видання, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, у тому, що його немає вдома.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про утримання під вартою.

У березні Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провела понад 20 обшуків в офісах руху "Український вибір - Право народу" та у приватних помешканнях членів цієї організації.

Трьом членам організації повідомлено про підозру у державній зраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострова, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

Керівником всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" (до 2016 року - "Український вибір") є депутат Верховної Ради, кум президента Росії Віктор Медведчук.