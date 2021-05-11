У будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві проходять обшуки.
Про це з посиланням на джерела в Службі безпеки України пише ZN.UA. Інформацію про слідчі дії LB.ua підтвердили в пресслужбі СБУ. Деталі будуть оприлюднені згодом.
У цьому будинку політик разом із сім'єю живе, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.
Джерело повідомило, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ "Альфа". Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.
Оновлення. Служба безпеки України проводить обшуки також в офісі партії "Опозиційна платформа – За життя".
"Саме зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Віктора Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще двох житлових будинках народного депутата в столиці", - повідомляє УП з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
Водночас ZN.UA з посиланням на свої джерела, пише, що контррозвідка СБУ "намагається провести обшуки в будинку Медведчука". За даними видання, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, у тому, що його немає вдома.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.
За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про утримання під вартою.
У березні Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провела понад 20 обшуків в офісах руху "Український вибір - Право народу" та у приватних помешканнях членів цієї організації.
Трьом членам організації повідомлено про підозру у державній зраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострова, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.
Керівником всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" (до 2016 року - "Український вибір") є депутат Верховної Ради, кум президента Росії Віктор Медведчук.