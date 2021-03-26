Трьом членам "Українського вибору" Медведчука повідомили про підозру в державній зраді

Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) і сепаратизмі (ч. 2 ст. 110 ККУ) трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".

Про це повідомляється на сайті прокуратури АР Крим і міста Севастополя.

Двоє з них, як встановило слідство, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один очолював територіальний підрозділ "самооборони", а інший був керівником відокремленого підрозділу "Слов'янський щит".

Вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території Севастополя, були спостерігачами на дільницях та забезпечували їх охорону.

Третій підозрюваний також був у Севастополі, де брав участь у мітингах на підтримку окупації півострова Російською Федерацією та проведення незаконного референдуму. Він закликав до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок Криму.

Всі троє нагороджені Росією медалями "За повернення Криму".

Нагадаємо, що керівником всеукраїнського громадського руху "Український вибір - Право народу" (до 2016 року - "Український вибір") є депутат Верховної Ради, кум президента Росії Віктор Медведчук.

25 березня 2021 року в офісі "Українського вибору" відбулися обшуки у справі про організацію та проведення незаконного референдуму і незаконних виборів в Криму і Севастополі.