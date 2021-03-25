Печерський суд заблокував низку українських видань

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності доменних імен 12 видань, зокрема "Апостроф", "Главком", "Голос" та інші ЗМІ.

Про це повідомляє “Главком”.

Таке рішення ухвалила 18 лютого суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва за позовом Колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Павла Барбула. В “Главкомі” такі дії чиновника пояснюють тим, що ці видання висвітлювали його діяльність.

Суд постановив блокувати роботу цих видань всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України.

Як повідомляє ”Апостроф”, 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський закрив кримінальну справу проти видань в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Проте 24 березня мобільний оператор "Лайфселл", а також інтернет-провайдери Triolan і "Інформаційні технології" заблокували доступ читачів до ресурсів.

Головний редактор порталу“Главком” Віктор Шлінчак оголосив у Facebook про намір видання судитися через блокування ресурсу.

Нагадаємо, 25 лютого Київський районний суд міста Харків наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності телеграм-каналів "Легитимный", "Резидент", "Картель" і "Сплетница" і постановив закрити до них доступ.

Раніше, 1 лютого СБУ повідомила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через телеграм-канали.