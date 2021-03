Суд призначив заставу підозрюваній у справі про виведення з ПриватБанку 8 млрд грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для колишньої працівниці ПриватБанку Надії Конопкіної, яка підозрюється в причетності до виведення 8,2 млрд гривень з банку перед націоналізацією.

Судове засідання було публічним і транслювалося на Youtube-каналі ВАКС.

Сума застави, яку потрібно внести протягом п'яти днів, становить 2,744 млн гривень.

До 25 травня на неї також поклали додаткові зобов'язання, серед яких заборона виїжджати за межі Дніпропетровської області без дозволу та заборона на контакти з іншими підозрюваними у справі.

Конопкіну підозрюють в пособництві при розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в особливо великому розмірі та у змові (ч.2 ст.27 ч.5. ст.191 ККУ).

"Займаючи з березня 2004 року посаду начальника департамента підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ "КБ ПриватБанк" та перебуваючи у підпорядкуванні заступника голови правління, директора казначейства [Людмили] Шмальченко, а також безпосередньо голови ПриватБанку [Олександра] Дубілета... вступила в злочинну змову зі Шмальченко і головою правління Дубілетом та іншими не встановленими на теперішній час особами і не пізніше 16 грудня 2016 року вирішила реалізувати злочинний план з розтрати грошових коштів банку в особливо великому розмірі шляхом незаконного списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед AS Privatbank (Латвія) за рахунок коштів банку, розміщених на кореспондентських рахунках AS Privatbank, відкритих у грудні 2013 року, а також організувала незаконну та документально не обгрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови)", - зачитав підозру прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Об'єктивна сторона злочину Конопкіної зводиться до надсилання листів за підписом Дубілета на адресу AS Privatbank з проханням загасити заборгованість Louis Dreyfus Co Suisse та Quadra Commodities з кореспондентського рахунку українського ПриватБанку.

Сума погашення, зазначеного в листах, становила 314,9 млн доларів, або 8,28 млрд гривень станом на грудень 2016 року.

Нагадаємо, що підозру у виведенні 8,2 млрд гривень з Приватбанку Дубілету, Шмальченко і Конопкіній висунули 15 березня.

Крім того, 22 лютого 2020 року колишньому голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету, його заступнику Володимиру Яценку та колишній першій заступниці голови правління СК "Інгосстрах" Олені Бичіхіній оголосили підозру за ч.5 ст.191 (привласнення майна) у справі про виведення 136 млн гривень з ПриватБанку перед націоналізацією. Тоді банк належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.