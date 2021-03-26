На чотирьох учасників мітингу під ОПУ склали адмінпротоколи (оновлено)

Фото: Facebook Сергій Філімонов

На кількох учасників мітингу під Офісом президента , що відбувся 20 березня, склали адміністративні протоколи.

Про це у Facebook повідомив організатор акції Сергій Філімонов.

"Маляру і Лисому дають адмінки за паління фаєру", - написав він.

Ім'я активіста Маляра - Ігор Поташенков, Лисого - Олег Кобезький.

Оновлення. Протокол отримав ще один учасник мітингу - Артур Єфименко. Йому закидають нецензурну лайку в громадських місцях, що передбачає покарання від 51 до 119 грн штрафу або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. Про це повідомили на сторінці "Самозахист" у Telegram.

Протоколи складені за ч.1 ст. 195 (6) КУпАП - порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів - тягне за собою накладення штрафу від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів (595-1020 гривень).

Ім'я Олега Кобезького фігурувало в оприлюдненому заступником міністра внутршніх справ Антоном Геращенком відео.

Оновлення 15:54. Ще один адмінпротокол за "дрібне хуліганство" склали на Вадима Адамова, повідомили в "Самозахисті". Дата суду поки невідома.

Фото: Скріншот з відео

20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сам Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входило.

Стафійчуку та Філімонову оголосили підозри в хуліганстві. Першому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а засідання щодо другого перенесли. Також перенесли засідання щодо Олексія Білковського.

Крім цього, у хуліганстві підозрюють активіста Романа Ратушного. Ратушний вимагає спростувати наведену про нього інформацію в ролику Геращенка.

Підозру та цілодобовий домашній арешт отримав і Євген Строкань.

У звіті про акцію спостерігачів громадської організації Ozon йдеться, що приблизно о 19:41 група учасників зібрання (близько 30 людей) запалила фаєри біля входу до ОП. Частина з них також почали кидати фаєри та петарди в будівлю Офісу президента, у вікна та військовослужбовців Нацгвардії, представників поліції, зокрема поліції діалогу, що стояли обличчям до протестувальників біля вхідних дверей у будівлю (близько 40 осіб).