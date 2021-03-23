У Печерському районному суді обрали запобіжний захід затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Стафійчуку (Сорду). Йому призначили цілодобовий домашній арешт, повідомив кореспондент LB.ua.

Поліція вважає, що саме Сорд бив скло у дверях Офісу президента, пише "BBC Україна". Сторона обвинувачення клопотала про цілодобовий домашній арешт.

Під будівлею суду зібрався мітинг на підтримку Стафійчука. Усіх журналістів до будівлі не пускали через карантинні обмеження.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Стаття обвинувачення Сорда - хуліганство із застосування зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень". Покарання за нею передбачає до семи років позбавлення волі.

На відео з акції під ОПУ 20 березня видно, як чоловік розбивав кулаком скло, але розгледіти, чи затискав він щось у руці, на записі складно.

Владислав Стафійчук чотири роки воював на Донбасі, після повернення до мирного життя почав писати книги і заснував власне видавництво "Дім химер". У видавництві підтверджують, що чоловік з відео, який бив скло, є Стафійчуком.

"Так, це Змій (позивний Стафійчука) на відео розбиває дві шибки у дверях. Так, це було необов'язково. Проте протест - проти свавілля поліції та мовчання влади", - навели заяву товаришів Сорда з "Дому химер" BBC.

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Правоохоронці повідомили, що це уродженець Вінниччини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Друг Стерненка Роман Ратушний заявляв, що Стафійчук був “мирним учасником акції” під ОП. Також він запевняє, що учасники акції біля Офісу президента не планували бити вікна будівлі, а зробили це “поліцейські провокатори”.

22 березня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що правоохоронці готують ще кілька підозр за пошкодження будівлі Офісу президента під час мітингу 20 березня.

23 березня про підозру в хуліганстві на акції під ОПУ повідомили організатору цього мітингу Сергію Філімонову. У підозрі йдеться, що Філімонов разом з групою інших осіб за допомогою "предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень" - піротехнічного засобу - "демонструючи свою зверхність перед іншими та неповагу до існуючих правил і норм поведінки, діяли агресивно".